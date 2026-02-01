New York Post, позовавайки се на местните власти.
Стрелбата е станала на 31 януари близо до съдебната палата на енория Ийст Фелисиана. Според изданието шестима души са ранени, срд които и дете, което е в критично състояние.
Полицията е задържала заподозрян за стрелбата. В момента органите на реда издирват превозното средство, за което се смята, че е участвало в стрелбата.
Местен жител заяви пред WBRZ 2, че парадът Марди Гра е бил отменен след стрелбата. Според станцията на всички участници в парада е било позволено да напуснат района.
