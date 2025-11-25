TV8.
Според изявление на Министерството на отбраната първият дрон е бил наблюдаван в посока населените места Виноградовца - Вулканещи, като по-късно се е придвижил към държавната граница с Румъния, в района между населените места Колибаш, област Кахул, и Вадул луй Исак. Радарните данни показват, че дронът е летял над територията на страната на височина приблизително 1500 метра. Министерството на отбраната незабавно е информирало съответните структури, включително Главния инспекторат на полицията, за случая на незаконен прелет.
По-късно бяха засечени още пет дрона, които са нарушили въздушното пространство в районите на Дондушени, Орхей, Тигина, Вадул луй Вода и Флорещи. Един от тях падна върху покрива на къща в село Кухурештий де Жос. На мястото на инцидента бяха изпратени специализирани екипи, а районът беше отцепен от полицията. Властите призовават гражданите незабавно да уведомят правоохранителните органи, ако забележат дронове или други подозрителни предмети, и да не докосват падналите обекти, а спешно да информират полицията или военните.
Медията припомня, че последният подобен случай е бил в нощта на 18-ти срещу 19-ти ноември, когато дрон беше навлязъл във въздушното пространство на Република Молдова и е бил засечен от румънските военновъздушни сили. Впоследствие дронът е прелетял над река Прут.
Припомняме, че властите на Румъния вдигнаха военни самолети във въздуха и съобщения бяха предадени от Ro-Alert до няколко района на страната. В резултат на инцидента посланикът на Руската федерация Олег Озеров беше извикан в Министерството на външните работи в Кишинев, където му бе връчена протестна нота. Дипломатът заяви, че е изненадан от поканата и че не е получил доказателства, че дронът е с руски произход.
