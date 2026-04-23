Полицията в Кюстендил установи 30-годишен мъж, обявен за международно издирване през Шенгенската информационна система (ШИС), съобщи ОДМВР - Кюстендил, цитирана от Blagoevgrad24.bg.

Мъжът е обект на наказателно преследване в Германия. Властите в Кюстендил са действали по сигнал за установяване на местонахождението му и вече са информирали германските служби за неговото задържане. Случаят е част от мащабна полицейска акция в региона, при която са започнати и няколко бързи производства за други нарушения.

В рамките на засиления контрол по пътищата са регистрирани два фрапантни случая. В Кюстендил 41-годишен шофьор на лек автомобил е задържан, след като при проверка на ул. "Велбъжд“ е представил фалшиво гръцко свидетелство за управление на МПС. В Дупница е спрян 36-годишен мотоциклетист, чиято проба за алкохол е отчела рекордните 3.24 промила в издишания въздух. Водачът е задържан с полицейска заповед.

Криминалната хроника допълват още два инцидента в региона. В Дупница е започнато разследване срещу 41-годишен мъж за заплаха за убийство, отправена към негов познат на обществено място. Междувременно, при акция срещу разпространението на акцизни стоки в Бобов дол, в дома на 79-годишен мъж са открити и иззети 109 литра нелегална ракия, разпределена в пластмасови съдове.

За всички констатирани престъпления и нарушения е уведомена прокуратурата. Работата по случаите продължава.