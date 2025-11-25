Reuters.
Един от най-влиятелните хора в руския енергиен сектор посочи, че потребителите на Запада вече плащат висока цена за енергията. "Продължаващата агресивна политика на Запада по отношение на санкциите срещу Русия и Китай без съмнение ще доведе до нова икономическа криза в западните страни. Не всички западни политици осъзнават рисковете, пред които са изправени", допълни той.
По думите му съчетанието на руските ресурси и китайската технологична платформа осигурява развитието на икономиките на двете страни.
"Лишени от достъп до конкурентната ресурсна база на Русия и компонентната база на Китай, нашите западни опоненти могат да загубят технологичната и икономическата си субектност, което ще създаде предпоставки за реализиране на рисковете от цивилизационни преразпределения", каза още Сечин.
