Войната в Близкия изток ще доведе до по-висока инфлация и по-бавен глобален растеж, заяви ръководителят на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред Reuters. Това става дни преди преди да излезе прогнозата за световната икономика, планирана от глобалния кредитор за следващата седмица.

Войната предизвика най-тежкото прекъсване на световните енергийни доставки, като милиони барели производство на петрол бяха спрени поради ефективното блокиране от Иран на Ормузкия проток, който е от решаващо значение за транспортирането на една пета от световния петрол и газ. Дори ако конфликтът бъде бързо разрешен, МВФ е на път да намали прогнозата си за икономически растеж и да увеличи перспективите си за инфлацията, заяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ.