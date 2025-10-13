Сеул ще изгради бункер, устойчив на ядрена атака, до 2028 година

© The Independent В Сеул ще бъде построен цивилен бункер под обществен жилищен комплекс, проектиран да устои на ядрени, биологични и химически атаки, предава The Independent. Работата по проекта трябва да приключи до 2028 г. Столичната управа и Корпорацията за жилищното настаняване и общностите в Сеул планират убежището да обслужва 999 домакинства.



Бункерът, който ще се намира в сутерена на комплекса, ще заема площ от 2 147 кв. м и ще може да приюти до 1 020 души едновременно. Той е проектиран да осигурява 14-дневно оцеляване в условия на криза. Според вестник "Сеул Шинмун", който първи съобщи за плановете, това е първият подобен проект, предприет от местните власти на фона на нарастващата ядрена заплаха от Северна Корея.



Президентът на Южна Корея Лий Дже Мюнг призова Пхенян да се съгласи на замразяването на производството на ядрените оръжия и ракетите, но засега дипломатическите предложения са били отхвърлени.



Южна Корея вече разполага с близо 19 000 бомбоубежища в страната, от които над 3 200 са в Сеул. Повечето обаче не са строени с цел защита от ядрени, химически или биологични заплахи - те се намират в метростанции, мазета и паркинги на частни сгради и търговски обекти и са определени като убежища само с разрешение от собствениците.