Експлозията е станала около 01:30 ч. местно време в бара Constellation, намиращ се в центъра на алпийския град Кран-Монтана.
Според местни власти сред жертвите има и чуждестранни туристи.
Швейцарският вестник Blick цитира лекар от мястото на инцидента, който предполага, че броят на жертвите може да е "десетки“, а вестник Le Nouvelliste съобщава, че източниците му описват "много жертви“, с "около 40 загинали и 100 ранени“.
Оцелял от пожара е разказал пред френския новинарски канал BFM: "Вечерта един сервитьор се качи на раменете на друг сервитьор. Той държеше свещ за рожден ден, която беше много близо до тавана, и [таванът] се запали за няколко минути.“
