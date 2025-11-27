Fox.
Най-малко 13 труса, започнали около 4:30 сутринта по тихоокеанско време (7:30 сутринта по източно време) и с магнитуд от 1,0 до 3,7, са регистрирани в близост до геотермалното поле The Geysers ( "Гейзерите“) в Северна Калифорния.
Последният трус, с магнитуд 1,1, е регистриран в 5:47 ч. сутринта (8:47 ч. източно време).
Жителите на юг, чак до Сан Франциско, са усетили трусовете, включително и първия трус с магнитуд 3,6.
The Geysers е голямо геотермално поле в планините Маякамас, на около 72 мили северно от Сан Франциско, Калифорния, простиращо се в окръзите Сонома, Лейк и Мендосино.
Въпреки че се нарича The Geysers, в района няма истински гейзери, а по-скоро парови отвори, наречени фумароли, име, дадено от ранните заселници, които са разбрали погрешно природното явление.
Този район в северна Калифорния се намира върху мрежа от разломи, включително разломната зона Бартлет Спрингс.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.