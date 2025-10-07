ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Сериозни ограничения за руските дипломати в ЕС
Предложената мярка ще принуди руските дипломати, намиращи се в държава членка на ЕС, да уведомят друга държава членка, ако искат да пътуват там. Това от своя страна би дало възможност на правителствата да им забранят влизането, предаде Reuters.
Дипломати заявиха, че предложението е получило широка подкрепа, но ще стане ясно дали може да бъде постигнато споразумение едва когато посланиците на държавите членки в ЕС се срещнат по-късно тази седмица.
"Нещата вървят добре, но все още предложението не е прието“, каза дипломат от ЕС, пожелал анонимност по отношение на поверителните дискусии.
Миналия месец Службата за външна дейност на ЕС добави предложеното ограничение към 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна.
Страните все още преговарят по цялостния пакет, който включва ускоряване с една година на забраната за внос на руски втечнен природен газ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3788
|предишна страница [ 1/632 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: