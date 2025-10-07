Сериозни ограничения за руските дипломати в ЕС

© Страните от Европейския съюз се движат към споразумение за ограничаване на движението на руски дипломати в рамките на блока. Все още обаче не е постигнато официално споразумение.



Предложената мярка ще принуди руските дипломати, намиращи се в държава членка на ЕС, да уведомят друга държава членка, ако искат да пътуват там. Това от своя страна би дало възможност на правителствата да им забранят влизането, предаде Reuters.



Дипломати заявиха, че предложението е получило широка подкрепа, но ще стане ясно дали може да бъде постигнато споразумение едва когато посланиците на държавите членки в ЕС се срещнат по-късно тази седмица.



"Нещата вървят добре, но все още предложението не е прието“, каза дипломат от ЕС, пожелал анонимност по отношение на поверителните дискусии.



Миналия месец Службата за външна дейност на ЕС добави предложеното ограничение към 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна.



Страните все още преговарят по цялостния пакет, който включва ускоряване с една година на забраната за внос на руски втечнен природен газ.