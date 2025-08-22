Новини
Септември е един от най-добрите месеци за почивка в Гърция
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:58 / 22.08.2025Коментари (0)85
Септември е един от най-добрите месеци за почивка в Гърция - морето все още е топло, времето приятно, а тълпите от туристи постепенно намаляват. Освен спокойствието, цените на нощувките и пакетните оферти значително падат в сравнение с юли и август, което прави септемврийската ваканция много по-достъпна, пише "Труд".

Луксозни апартаменти в района на Орфанския залив - Офринио, Кавала, Неа Перамос и други вече предлагат нощувка за 80 евро на вечер. А някои свалиха до 70 евро.

Популярни и евтини дестинации, които харесват българите, са Халкидики, Аспровалта, Олимпийската ривиера и о-в Тасос, където може да се намери нощувка за семейство в малки хотели или къщи за гости на изгодни цени до 80 евро. Освен това, в края на сезона ресторантите често предлагат по-бюджетни менюта, а плажовете са далеч по-спокойни.

След три часа път от София до Бяло море получаваш през септември спокойно море, прясна риба и узо, казват туроператорите.

През септември гърците очакват столичани и жителите на Пиринско през уикендите. Но и сърбите също избират това лято Бяло море за своя отдих. Има десетки български хотели в южната ни съседка, които също драстично свалиха цените и вече двама души могат да почиват за пет дни на Бяло море за 700 лева.

Още по темата:
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
