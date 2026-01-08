Reuters.
"Всяко семейство е подало жалба и се е присъединило към производството като ищец. Тези молби са били приети (от прокуратурата)“, обяви адвокат Ромен Жордан.
Той не уточни срещу кого е насочена жалбата, добавяйки само, че е "срещу всички отговорни, без изключение“.
Наказателното разследване на пожара в Кран-Монтана включва само собствениците на бара, които са заподозрени в престъпления, включително убийство по небрежност. Остават въпроси относно пожара и действащите процедури за безопасност.
