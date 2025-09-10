© Сеизмолозите призоваха за спокойствие във вторник, след като земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер удари малко след полунощ в залива Южна Евия, разтърси Атина и изкара жителите на улицата, пише Ekathimerini.



Експертите описаха земетресението като част от "нормална, спокойна поредица от афтъртрусове“ с потенциални афтъртрусове с магнитуд до 4,5, според Костас Папазахос, професор по сеизмология в университета "Аристотел“ в Солун. "Няма да се изненадаме, ако видим афтъртрус с магнитуд 4,5“, каза той пред "Катимерини“.



Герасимос Пападопулос, сеизмолог в Гръцкия средиземноморски университет, заяви, че са регистрирани около 25 вторични труса, нито един от които не е надвишавал 2,8. Той добави: "Отворено е за вторични трусове от 3,5 до 4,5.“



Папазахос отбеляза, че епицентърът е бил в зона с ниска сеизмичност, без история на големи земетресения, но предупреди за неизвестни разломи. "Ако това земетресение беше на 20 километра източно от Крит, нямаше да го обсъждаме“, каза той по телевизия Skai, позовавайки се на близостта на столицата до епицентъра, на около 10 до 50 километра от ключови райони.



Властите съобщиха за незначителни щети на около 15 къщи и няколко обществени сгради в община Каристос. Кметът Лефтерис Равиолос заяви, че проверките са започнали незабавно и не са открити опасни щети. "Има само повърхностни щети“, каза той пред Катимерини.



Училищата, чието отваряне е планирано да започне след два дни, също ще бъдат инспектирани. Властите заявиха, че във вторник в засегнатите райони е преобладавало спокойствие.



