Според Турската служба за управление на бедствията (AFAD), в района е регистрирано земетресение с магнитуд 4,7 в 6:16 ч. сутринта. Съобщава се, че трусовете са станали на дълбочина 12,31 км.
Две земетресения последваха 4 минути след това
Само четири минути след това земетресение, последва друг вторичен трус с магнитуд 4,2, също в центъра на Синдирги. Минута по-късно се случи трети трус със същия магнитуд. Дълбочината на вторичните трусове беше съответно 7 и 7,89 км.
След тези последователни трусове, в 7:45 ч. сутринта последва още едно земетресение с магнитуд 4. Това довежда общия брой на земетресенията в региона до четири с магнитуд 4 и повече от 6:16 ч. сутринта.
Въпреки че трусовете бяха усетени и в съседни провинции, предварителните доклади не показват разрушителни последици и жертви.
Припомняме, че след земетресенията с магнитуд 6,1, случили се на 10 август и 27 октомври, регионът беше обявен за "Зона на бедствие с общо въздействие върху живота“. Според експерта по управление на бедствия доцент д-р Бюлент Йозмен, през последните три месеца в Синдирги са регистрирани над 15 000 земетресения, което е приблизително 60% от общия брой земетресения, случили се в Турция тази година.
