Седем души загинаха при експлозия в джамия в североизточната част на Нигерия
"В сряда в нигерийския град Майдугури в резултат на експлозия в джамия загинаха седем вярващи“, се посочва в публикацията.
Експлозията е станала около 18 часа местно време в джамия на главния пазар Гамбору в столицата на щата Борно Майдугури. Терористичният акт е станал по време на вечерната молитва.
