Отношенията между религиозните лидери и политическата власт преминават през нов труден етап. След като Доналд Тръмп отправи публични критики към Ватикана, Папа Лъв избра да отговори, защитавайки своята визия за глобалните процеси. Конфликтът между двамата лидери подчертава дълбоките различия в разбиранията за бъдещето на света и ролята на институциите в него.

Американският президент заяви в публикация в Truth Social, че папата е "СЛАБ по отношение на престъпността и ужасен във външната политика“.

"Ако аз не бях в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана“, написа той.

Папа Лъв заяви пред Reuters, че не "иска да влиза в дебат“ с Тръмп.

"Не мисля, че посланието на Евангелието е предназначено да бъде използвано по начин, по който някои хора го правят“, заявява той.

"Ще продължа да се изказвам категорично срещу войната, като се стремя да насърчавам мира, диалога и многостранните отношения между държавите, за да търся справедливи решения на проблемите“, добавя той.

ФОКУС припомня, че Доналд Тръмп заяви по-рано: "Папа Лъв е СЛАБ в борбата с престъпността и ужасен във външната политика. Той говори за "страха“ от администрацията на Тръмп, но не споменава СТРАХА, който католическата църква и всички други християнски организации изпитваха по време на COVID".

Малко след критиките си към папата, Тръмп използва генерирано от ИИ изображение, за да се "представи" като "изцелител" на военните и ветераните в образа на Иисус Христос.