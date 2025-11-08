Новини
Санкциите задушават черното злато: Петролът на Русия вече не храни бюджета! 
Автор: Марияна Стойчева 22:36Коментари (0)78
©
Руският бюджет изпитва сериозен натиск – приходите от нефт и газ продължават да намаляват, показват официалните данни на Министерството на финансите на Русия. Според последния отчет за периода януари–октомври 2025 г. спадът достига над 21 % на годишна база.

Данни на Министерството на финансите показват, че приходите от нефт и газ в първото полугодие на 2025 г. са се свили с 16,9 % в сравнение със същия период на 2024 г., до 4 735 млрд рубли. За периода януари–юли спадът вече е 18,5 %, като приходите достигат 5 522 млрд рубли. В месечен израз, например през юли 2025 г., приходите от нефтегазовите доходи са намалели с 27 % годишно, до 787,3 млрд рубли. 

Министерството прогнозира, че за цялата 2025 г. приходите от нефтегазовия сектор ще бъдат около 8 317 трлн рубли — значително под предишните планове. Основни причинители на спада са понижаващите се международни цени на петрола, укрепващата рубла и ограниченията върху износа на руски нефт и газ.

"Дори ако износът на ''Роснефт'' и "Лукойл" намалее с 5-10 % и отстъпките за руски петрол бъдат увеличени, това би довело до бюджетни загуби от 120 млрд рубли на месец“, изчислява Владимир Чернов, анализатор във Freedom Finance Global, цитиран от The Moscow Times.







