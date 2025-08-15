Новини
Самолетът на Путин навлезе във въздушното пространство на САЩ
Автор: Николина Александрова 20:08
©
По данни на Flightradar, самолетът на президента на Руската федерация Владимир Путин е навлязъл във въздушното пространство на САЩ, а полетът му се следи от над 146 хиляди души.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи по-рано, че самолетът, на борда на който се намира Путин, трябва да кацне в Анкъридж точно в 11:00 часа местно време (22:00 часа московско време). На летището той ще бъде посрещнат лично от президента на САЩ Доналд Тръмп.

На 15 август президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще проведат среща на върха в Аляска. За място на преговорите е избрана обединената военна база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж.

Очаква се срещата да започне около 22:00 часа московско време (съвпада с българското) с разговор на четири очи, на който освен държавните глави ще присъстват и техните помощници и преводачи. Основната тема на преговорите е търсенето на дългосрочно мирно разрешение на украинската криза.

В състава на руската делегация влизат министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, помощникът на президента Юрий Ушаков, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов, посланикът на РФ в САЩ Александър Дарчиев и специалният представител на президента на Русия по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

От страна на Съединените щати на срещата ще присъстват държавният секретар на САЩ Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията на САЩ Говард Лутник, директорът на ЦРУ Джон Ретклиф, ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началниците на щабовете на въоръжените сили на САЩ Ден Кейн.

