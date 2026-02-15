Инцидентът е бил предшестван от расистки обиди.
''Полет LS896 от Анталия до Манчестър е бил отклонен към Брюксел поради ужасяващото поведение на двама пътници, които са причинявали безредици <...> Можем да потвърдим, че на двамата пътници, които са причинили безредиците, ще бъде забранено да летят с нас доживот'', съобщиха от пресслужбата на компанията пред вестника.
В Брюксел подстрекателите са били отстранени от
Според очевидци един от пияните пътници се е държал агресивно и е правил расистки забележки. Според тях стюардесите безуспешно са се опитали да успокоят мъжа, след което е избухнал бой.
