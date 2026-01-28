Sky News.
Инцидентът е станал в понеделник вечерта. Самолетът Airbus е дал неизправност малко след като е напуснал пистата в Лас Вегас. Публикувани видеозаписи показват искри, излизащи от дясната основна стойка за колесника по време на излитане. Малко след това във въздуха колелото на самолета пада.
Въпреки механичната повреда, екипажът е решил да продължи пътуването през Атлантика. Полетът е продължил до Лондон, където е осъществил безопасно кацане на летище ''Хийтроу''. Самолетът е бил във въздуха повече от девет часа без колесник. По-късно авиокомпанията съобщи, че никой на борда не е пострадал.
