Самолет на British Airways с полет на Airbus A350 от Лас Вегас до Лондон загуби колесник във въздуха по време на излитане, съобщава Sky News.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта. Самолетът Airbus е дал неизправност малко след като е напуснал пистата в Лас Вегас. Публикувани видеозаписи показват искри, излизащи от дясната основна стойка за колесника по време на излитане. Малко след това във въздуха колелото на самолета пада.

Въпреки механичната повреда, екипажът е решил да продължи пътуването през Атлантика. Полетът е продължил до Лондон, където е осъществил безопасно кацане на летище ''Хийтроу''. Самолетът е бил във въздуха повече от девет часа без колесник. По-късно авиокомпанията съобщи, че никой на борда не е пострадал.