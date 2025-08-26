ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Самолет, летящ от Лондон за Пекин, кацна аварийно в Русия
Самолетът на Air China, превозващ 311 пътници и екипаж до Пекин, е бил пренасочен към Нижневартовск в руския регион Ханти-Манси, като е кацнал в 8:17 ч. местно време.
Кадри показват гигантския самолет, който се движи по пистата в нефтения град – място, което рядко се посещава от британски полети.
Самолетът е излетял от Хийтроу в 22:43 снощи, преди да се сблъска с проблеми над руското въздушно пространство.
Все още не е ясно колко британски граждани са били на борда на самолета.
Персоналът на летището се е мобилизирал бързо, за да се справи с неочакваното пристигане на самолета. Един очевидец разказва пред руското издание Baza: "Служителите на летището бяха в повишена готовност за неочакваните гости. Не всяка година такъв полет от Великобритания каца в Нижневартовск. Но те се подготвиха бързо – веднага донесоха подходяща рампа за качване на борда".
"Най-вероятно компанията ще изпрати резервен самолет заедно с техници и резервни части, тъй като местните техници определено няма да могат да ремонтират толкова голям самолет в Нижневартовск", допълва той.
Пътниците сега са изправени пред несигурност относно това къде ще отседнат, коментира британското издание. "Градът се намира на 1435 мили източно от Москва, с ограничени възможности за настаняване на толкова голям брой пътници".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: