Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
"Саграда Фамилия" в Барселона ще стане най-високата християнска църква в Европа
Автор: Росица Чинова 14:12Коментари (0)77
©
Емблематичната базилика "Саграда Фамилия" (в превод - "Светото семейство") в Барселона ще се превърне в най-високата християнска църква в Европа с предстоящото завършване на огромната й централна кула. ​​След повече от век строителство, генералният директор Ксавиер Мартинес потвърди, че се очаква кулата да бъде завършена "в края на тази година или началото на 2026 г.", съобщава The Indepedent

"Това е изключително важен момент в историята на Саграда Фамилия, тъй като ще достигне максималната си височина", заяви Мартинес. "Свикнали сме да виждаме небостъргачи в Съединените щати (да се издигат), но е забележително, че през XXI век строим катедрала.'

Когато внушителната Кула на Иисус Христос бъде напълно изградена, архитектурният шедьовър на Антони Гауди ще достигне височина от 172 метра - с десет метра повече от досегашния рекордьор в Европа, германската църква Улмер Мюнстер.

Първите елементи на кулата вече са поставени, а останалите ще бъдат монтирани поетапно в следващите месеци. След завършването си, тя ще бъде увенчана с кръст и ще бъде обградена от още пет кули - една, посветена на Дева Мария, и четири, малко по-ниски, символизиращи четиримата евангелисти.

Макар кулите скоро да бъдат готови, работата по фасадите и интериора на базиликата ще продължи още няколко години, обяснява ръководителят на строителния отдел Естев Кампс. Плановете са строежът да приключи в рамките на десетилетие.

През 2026 г. ще се отбележат 100 години от смъртта на Антони Гауди, който бива блъснат от трамвай. По този повод църквата подготвя поредица от събития в негова чест, посветени не само на Саграда Фамилия, но и на другите му архитектурни шедьоври в Барселона и Испания.

Папа Франциск е поканен да отслужи тържествена литургия на 10 юни - датата на смъртта на Гауди. Представители на базиликата изразиха надежда, че ще получат потвърждението от Ватикана в близките седмици.

През 2010 г. Папа Бенедикт XVI освети Саграда Фамилия и я обяви за малка базилика. Първият камък на храма е положен още през 1882 г., а самият Гауди никога не е вярвал, че ще доживее да види завършването му. Към момента на смъртта му е била завършена едва една от кулите.

Дълбоко религиозен католик, Гауди вплита в архитектурата си християнската символика и природните форми, които правят творчеството му уникално и лесно разпознаваемо.

През последните десетилетия работата по катедралата значително се ускори благодарение на приходите от туризма в страната. Миналата година Саграда Фамилия е била посетена от 4,9 милиона души, като 15% от тях са били туристи от Съединените щати. Средствата от входните такси се използват изцяло за финансирането на строителството.

Още по темата: общо новини по темата: 52
17.09.2025 »
16.09.2025 »
13.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
09:53 / 17.09.2025
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
11:09 / 17.09.2025
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
10:22 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
11:40 / 18.09.2025
Актуални теми
Туризъм
България в еврозоната
Бюджет 2025
51-ото Народно събрание
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: