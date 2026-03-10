The Times of Israel, има риск от сериозни респириторни проблеми. Поради тази причина организацията подкрепя препръката на Иран гражданите да останат по домовете си.
СЗО, която има офис в Иран и работи с властите по въпроси, свързани със здравни извънредни ситуации, заявява, че тази седмица е получила множество сигнали за дъжд, наситен с нефт. В понеделник Техеран беше задушен от черен дим, след като беше ударена нефтена рафинерия, в ескалация на ударите по вътрешните енергийни доставки на Иран като част от кампанията на САЩ и Израел.
"Черният дъжд и киселинният дъжд, който го съпътства, са наистина опасни за населението, главно за дихателната система“, заяви говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер на пресконференция в Женева, добавяйки, че Иран е посъветвал хората да останат в закрити помещения.
На въпроса дали СЗО подкрепя този съвет, той отговаря: "Предвид риска, който съществува в момента - удари по съоръженията за съхранение на петрол рафинерии, предизвикващи пожари и сериозни проблеми с качеството на въздуха, това определено е добра идея.“
Видео, изпратено до Reuters от служител на СЗО, показва как чистач почиства черна течност от входа на офиса в Техеран на 8 март.
Reuters не потвърди въпреки кадрите.
