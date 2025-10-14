СЗО алармира: Нужни са спешни действия - над 11 милиона души умират от неврологични заболявания ежегодно

© Над 11 милиона души губят живота си всяка година заради заболявания, свързани с нервната система, предупреждава Световната здравна организация (СЗО) в нов глобален доклад, публикуван днес, на 14 октомври 2025 г.



По данни на организацията, неврологичните състояния засягат над 3 милиарда души по света – близо 40% от глобалното население. Сред най-разпространените и тежки заболявания са инсулт, мигрена, болестта на Алцхаймер и други деменции, менингит, епилепсия, диабетна невропатия и неврологични усложнения при преждевременно раждане.



Неврологичните заболявания са сред водещите причини за смърт и инвалидност в света, но въпреки това остават дълбоко подценявани и хронично недофинансирани, посочват от СЗО.



Организацията отбелязва, че в нискодоходните държави има до 80 пъти по-малко невролози на глава от населението в сравнение с богатите страни, въпреки че тежестта на заболяванията е често по-голяма.



Само 32% от страните членки имат национална политика за борба с неврологичните заболявания, а едва 18% са осигурили отделно финансиране за тях. Малко над една четвърт от държавите включват тези заболявания в пакетите за универсално здравно покритие.



СЗО изразява загриженост и за недостига на здравни кадри и ограничения достъп до рехабилитация и палиативни грижи, особено в бедните региони и селските райони.



Милиони хора, живеещи с неврологични разстройства, нямат достъп до диагноза, лечение и подкрепа. Това е празнина, която струва човешки животи всеки ден, се казва още в доклада.



Сред препоръките на организацията са:



Включване на неврологичните заболявания като стратегически приоритет в националните здравни политики;



Укрепване на здравните системи и разширяване на достъпа до неврологична помощ;



Насърчаване на грижата за мозъчното здраве през целия живот чрез превенция и образование;



Подобряване на системите за данни и мониторинг с цел по-добро планиране и отчетност.



Докладът "Global Status Report on Neurology“ е първият по рода си глобален анализ на напредъка по междусекторния план за действие за епилепсията и други неврологични разстройства, приет от СЗО през 2022 г.



Не можем да си позволим повече бездействие – неврологичните заболявания са сред най-големите предизвикателства пред общественото здраве на нашето време, заявяват от организацията.