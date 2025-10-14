ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|СЗО алармира: Нужни са спешни действия - над 11 милиона души умират от неврологични заболявания ежегодно
По данни на организацията, неврологичните състояния засягат над 3 милиарда души по света – близо 40% от глобалното население. Сред най-разпространените и тежки заболявания са инсулт, мигрена, болестта на Алцхаймер и други деменции, менингит, епилепсия, диабетна невропатия и неврологични усложнения при преждевременно раждане.
Неврологичните заболявания са сред водещите причини за смърт и инвалидност в света, но въпреки това остават дълбоко подценявани и хронично недофинансирани, посочват от СЗО.
Организацията отбелязва, че в нискодоходните държави има до 80 пъти по-малко невролози на глава от населението в сравнение с богатите страни, въпреки че тежестта на заболяванията е често по-голяма.
Само 32% от страните членки имат национална политика за борба с неврологичните заболявания, а едва 18% са осигурили отделно финансиране за тях. Малко над една четвърт от държавите включват тези заболявания в пакетите за универсално здравно покритие.
СЗО изразява загриженост и за недостига на здравни кадри и ограничения достъп до рехабилитация и палиативни грижи, особено в бедните региони и селските райони.
Милиони хора, живеещи с неврологични разстройства, нямат достъп до диагноза, лечение и подкрепа. Това е празнина, която струва човешки животи всеки ден, се казва още в доклада.
Сред препоръките на организацията са:
Включване на неврологичните заболявания като стратегически приоритет в националните здравни политики;
Укрепване на здравните системи и разширяване на достъпа до неврологична помощ;
Насърчаване на грижата за мозъчното здраве през целия живот чрез превенция и образование;
Подобряване на системите за данни и мониторинг с цел по-добро планиране и отчетност.
Докладът "Global Status Report on Neurology“ е първият по рода си глобален анализ на напредъка по междусекторния план за действие за епилепсията и други неврологични разстройства, приет от СЗО през 2022 г.
Не можем да си позволим повече бездействие – неврологичните заболявания са сред най-големите предизвикателства пред общественото здраве на нашето време, заявяват от организацията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: