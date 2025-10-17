Новини
СЗО: Алкохолът е причинител на повече от 111 000 нови случая на рак през 2020 г.
Автор: Елена Николова 13:23
Алкохолът е главен причинител на раковите заболявания в цяла Европа. Според експертите по-силните правителствени политики за ограничаване на употребата на алкохол биха могли да предотвратят хиляди случаи на рак и смъртни случаи всяка година.

Само в Европейския съюз - субрегионът с най-висока консумация на алкохол в света -  алкохолът е причина за повече от 111 000 нови случая на рак през 2020 г., това показва научен преглед на Международната агенция за изследване на рака (IARC) на Световната здравна организация, цитиран от Euronews.

В световен мащаб този брой достига приблизително 741 000 случая, като мъжете, заболели от най-новите видове рак, представляват почти 70% от този брой.

Освен последиците за здравето, икономическите щети също са значителни. Според СЗО, преждевременната смърт от рак, свързан с алкохола, е струвала 4,58 милиарда евро през 2018 г.

"Европейският регион на СЗО, и особено страните от ЕС, плащат твърде висока цена за алкохола при предотвратими видове рак и разбити семейства, както и струват милиарди на данъкоплатците“, казва д-р Гундо Вайлер, който ръководи усилията за превенция и промоция на здравето в европейския офис на СЗО.

"Някои наричат ​​алкохола "културно наследство“, но болестите, смъртта и инвалидността не трябва да се нормализират като част от европейската култура“, добави той.

Как алкохолът е свързан с рака



IARC за първи път класифицира алкохола като канцерогенен през 1988 г. Според международната агенция алкохолът повишава риска от поне седем вида рак, включително рак на устата, фаринкса, ларинкса, хранопровода, черния дроб, колоректума и женската гърда.

Изследователите констатират, че алкохолът причинява рак чрез множество механизми, включително променени хормонални нива, промени в чревния микробиом и увреждане на ДНК от оксидативен стрес и метаболита ацеталдехид, който се намира в етанола.

Повечето видове рак, причинени от алкохол, са свързани с "рискова“ консумация на алкохол (от две до шест алкохолни напитки на ден) и "тежка“ консумация на алкохол (повече от шест напитки на ден), сочат данните от доклада.

Въпреки това, дори "умерената“ консумация на алкохол (по-малко от две напитки на ден) е била причина за над 100 000 нови случая на рак в световен мащаб през 2020 г.

Стратегии за намаляване на рисковете



IARC за първи път оценява потенциалните ползи от превенцията на рака, свързан с алкохола. "Той установява без никакво съмнение, че политиките за алкохол в цялото население намаляват консумацията на алкохол и че намалената консумация на алкохол намалява риска от рак“, съобщава директорът на IARC д-р Елизабете Вайдерпас.

Агенцията настоява за предприемане на мерки като по-високи данъци, минимални цени и повишаване на законовата възраст за консумация на алкохол, както и ограничаване на гъстотата на търговците на алкохолни продукти, ограничаване на часовете или дните на продажба. Също и забрана на маркетинга на алкохол и прилагане на контролирани от правителството продажби на алкохол.

Проучване от 2021 г. установява, че удвояването на акцизите върху алкохола би могло да предотврати 6% от новите случаи на рак и смъртни случаи, свързани с алкохола, през 2019 г. в европейския регион на СЗО, който обхваща Европа и Централна Азия.

"Повишаването на осведомеността относно рисковете от рак, свързани с алкохола, и факта, че никое ниво на пиене не е безопасно, е от решаващо значение“, казва д-р Беатрис Лоби-Секретан, заместник-ръководител на отдела за синтез и класификация на доказателства на IARC.

"Всеки има роля в промяната на настоящите норми и ценности, свързани с консумацията на алкохол“, добави тя.






