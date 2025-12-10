ЗАРЕЖДАНЕ...
САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"
Предишният срок на действие на лицензията за операции, свързани с продажбата на чуждестранни активи на "Лукойл“, изтичаше на 13 декември.
На 23 октомври министерството на финансите на Съединените щати обяви налагането на санкции срещу най-големите петролни компании в Русия.
На 27 октомври "Лукойл“ обяви намерението си да продаде чуждестранните активи на компанията поради наложените ограничения. По-късно оттам съобщиха, че компанията води преговори за продажбата на международните си активи с няколко потенциални купувачи.
