Министерството на финансите, публикуван на сайта на ведомството.
От Службата за за контрол на чуждестранните активи (OFAC) разрешават суровината да бъде транспортирана и разтоварвана от танкерите, които я превозват, до 11 април тази година.
В издадения лиценз се казва, че разрешението дава възможност на корабите да влизат в пристанища за спешни ремонти, и ако нещо застрашава живота и здравето на екипажите.
Лицензът дава възможност за търговия и с петролни продукти, произведени от поставени по-рано под санкции руски активи.
Това, на практика, е частичната отмяна на санкциите срещу Русия, за които говореше американският президент Доналд Тръмп преди дни.
В лиценза изрично се казва, че разрешението не се отнася за търговия с активи, собственост на Иран.
текст: Милен Кандарашев
