САЩ разрешава определени трансакции, свързани с бензиностанциите на "Лукойл" извън Русия
Според документа, лицензът позволява транзакции с международното дъщерно дружество на "Лукойл" и свързани компании с цел закупуване на стоки и услуги, техническа поддръжка, експлоатация и ликвидация на физически бензиностанции, разположени извън територията на Русия.
Блокираните сметки на тези организации могат да бъдат използвани за тези одобрени транзакции, според изявление на Министерството на финансите на САЩ, цитирано от b92.net. Министерството предупреждава, че този лиценз не позволява транзакции с руски държавни финансови институции или директни преводи към Русия.
Могерини с изявление след ареста си: Невинна съм
22:15 / 03.12.2025
ЕС се съгласи на пълна забрана на вноса на руски газ до края на 2...
09:40 / 03.12.2025
