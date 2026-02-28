Sky News.
То също така призовава американските граждани да не пътуват до страната.
"Американското посолство настоятелно призовава американските граждани в южния Ливан, близо до границите със Сирия, в бежанските лагери и в квартал Дахие в Бейрут да напуснат незабавно тези райони“, се добавя в изявлението.
"Американците, които решат да не напускат страната в този момент, трябва да подготвят планове за действие в случай на влошаване на ситуацията.“
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.