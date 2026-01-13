Властите на САЩ призовават американските граждани да напуснат незабавно Иран във връзка с продължаващите безредици в страната."Протестите в цял Иран се засилват и могат да прераснат в насилие, което ще доведе до арести и ранени“, се посочва в съобщение публикувано на"Виртуалното“ посолство на САЩ в Иран също призовава американците да изготвят план за напускане на страната, който да не зависи от помощта на правителството на САЩ. По-конкретно, посолството предлага да се разгледа възможността за напускане на Иран по суша към Армения или Турция.Ако напускането е невъзможно, американските власти призовават своите граждани да намерят безопасно място и да се запасят с храна, вода, лекарства и други необходими продукти.В понеделник вечерта президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон следи протестите в Иран и разглежда различни варианти за действие.По-късно прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит съобщи, че Тръмп разглежда, наред с другите, и варианта за военни действия срещу Иран, но предпочита дипломацията.Също в понеделник министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви в интервю за телевизияче води диалог по настоящата ситуация със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.