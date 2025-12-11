УНИАН.
Предложенията предизвикаха ожесточени спорове в преговорите между САЩ и техните традиционни европейски съюзници. Според The Wall Street Journal резултатът от тези дебати може да промени радикално икономическата карта на континента. Плановете са изложени в приложения към текущи мирни инициативи, които не са публично достъпни.
Документите предвиждат американски финансови институции и компании да получат достъп до около 200 млрд. долара замразени руски активи, които да бъдат използвани за проекти в Украйна. Сред идеите е изграждането на огромен център за данни, захранван от АЕЦ "Западная". Друго приложение описва по-широка американска концепция за "размразяване" на руската икономика: инвестиции в стратегически сектори - от добива на редкоземни елементи до нефтените операции в Арктика - както и възстановяване на руските енергийни доставки за Западна Европа и света.
Някои европейски представители, запознати с документите, признават, че се колебаят доколко да приемат сериозно част от идеите. Един от тях ги сравнява с предложението на Тръмп да изгради курорт в стил "Ривиера" в Газа. Друг определя евентуалните енергийни сделки между САЩ и Русия като "икономическа версия на Ялта", напомняйки за подялбата на Европа след Втората световна война. Европейските институции имат собствен план: да използват същите замразени руски средства, държани в Европа, като обезпечение за кредити към украинското правителство - за покупка на оръжия и за поддържане на държавния апарат, чиито ресурси бързо се топят.
В същото време те се опасяват, че американският подход към прекратяването на войната ще даде на Москва необходимото време да стабилизира икономиката си и да възстанови военния си потенциал. Нов анализ на западната разузнавателна служба, цитиран от WSJ, сочи, че руската икономика е в рецесия вече шест месеца, а едновременното водене на военна икономика и поддържането на контрол върху цените създават системни рискове за банковия сектор. Американските преговарящи твърдят, че европейският подход би изчерпал бързо наличните замразени активи.
Вашингтон, напротив, смята да привлече висши мениджъри от Уолстрийт и милиарди от частни инвестиционни фондове, за да увеличи ресурсите многократно. По думите на един от участващите в преговорите, сумата може да достигне 800 млрд. долара под американско управление. "Логиката ни е проста - ние знаем как се създава растеж във финансите", коментира той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.