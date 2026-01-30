ЗАРЕЖДАНЕ...
САЩ отнемат лиценза на канадските самолети Bombardier, a Тръмп заплаши с нови мита
© CTV News
В публикация в Truth Social той заяви, че канадските власти отказват "необосновано, незаконно и постоянно“ да сертифицират американските самолети Gulfstream 500, 600, 700 и 800.
"С настоящото оттегляме сертификацията на техните Bombardier Global Express“, подчертава той, като се позовава на бизнес джетовете на канадската индустрия, както и на "всички самолети, произведени в Канада, докато Gulfstream – голяма американска компания – не получи пълна сертификация“.
Американският президент заплаши още, че ще наложи допълнителни мита "50% върху всички (канадски) самолети, продавани в САЩ“, ако канадското правителство запази в сила "забраната“ за продажба на "продукти на Gulfstream“.
От своя страна, канадският премиер Марк Карни изглежда, че в понеделник омаловажава последните заплахи на Доналд Тръмп за налагане на 100% мита, като оцени, че това е преди всичко преговорна тактика, за да се сключи по-благоприятно за Вашингтон търговско споразумение.
