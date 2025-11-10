САЩ отмениха санкциите срещу Сирия

© Съединените щати спряха санкциите срещу Сирия съгласно т. нар. Закон "Цезар“, но ги оставиха в сила срещу Русия и Иран. Това обяви днес Министерството на финансите на САЩ, предава Al Zazeera.



Според писмено изявление, публикувано от Министерството на финансите, "прилагането на санкциите съгласно Закона "Цезар“ е частично спряно за 180 дни“.



''Вашингтон облекчи санкциите и контрола върху износа срещу Дамаск'', обяви Министерството на финансите на САЩ.



"Съединените щати вече не прилагат всеобхватни санкции срещу Сирия. <...> Транспортирането до или в Сирия на повечето основни граждански стоки, произведени в Съединените щати, както и софтуер и технологии, е разрешено без лиценз“, се казва още в изявлението.



Ден преди това Съединените щати премахнаха временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа и министъра на вътрешните работи Анас Хатаб от списъка със санкции.



Решението е взето от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Спирането обаче не се отнася за "някои сделки, включващи правителствата на Русия и Иран, прехвърлянето или предоставянето на стоки, технологии, софтуер и услуги, както и средства и финансиране с руски и ирански произход“, се посочва в документа.