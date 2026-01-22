САЩ официално напускат Световната здравна организация днес, въпреки предупрежденията, че това ще засегне както американското, така и глобалното здравеопазване, а също и e в нарушение на закон на САЩ, който изисква Вашингтон да плати на здравната агенция на ООН 260 милиона долара дължими такси, предаде Reuters.Президентът Доналд Тръмп уведоми, че САЩ ще напуснат организацията в първия ден от президентството му през 2025 г., чрез изпълнителна заповед. Съгласно законодателството на САЩ, страната трябва да даде едногодишно предизвестие и да плати всички дължими такси преди напускането.В четвъртък говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че неспособността на СЗО да съхранява, управлява и споделя информация е струвала на САЩ трилиони долари и че президентът е упражнил правомощията си, за да спре бъдещото прехвърляне на всякакви средства, подкрепа или ресурси на правителството на САЩ към СЗО."Американският народ е платил повече от достатъчно на тази организация и този икономически удар е отвъд първоначалното плащане по каквито и да е финансови задължения към организацията“, заяви говорителят по имейл.През последната година много световни здравни експерти настояха за преосмисляне, включително наскоро генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус."Надявам се САЩ да преразгледат решението си и да се присъединят отново към СЗО“, каза той пред репортери на пресконференция по-рано този месец."Излизането от СЗО е загуба за Съединените щати и е загуба за останалата част от света.“СЗО заяви също, че САЩ все още не са платили дължимите такси за 2024 и 2025 г.Държавите членки ще обсъдят напускането на САЩ и как ще се процедира с него на Изпълнителния съвет на СЗО през февруари, съобщи говорител на СЗО пред Ройтерс по имейл."Това е явно нарушение на законодателството на САЩ“, каза Лорънс Гостин, директор-основател на Института О'Нийл за глобално здравно право в университета Джорджтаун във Вашингтон, който е отблизо наблюдател на СЗО. "Но е много вероятно Тръмп да се измъкне.“В интервю за Ройтерс в Давос, Бил Гейтс – председател на фондация "Гейтс“, основен спонсор на глобални здравни инициативи и част от работата на СЗО – заяви, че не очаква САЩ да преразгледат решението си в краткосрочен план."Не мисля, че САЩ ще се върнат към СЗО в близко бъдеще“, каза той, добавяйки, че когато има възможност да се застъпи за това, ще го направи. "Светът се нуждае от Световната здравна организация.“За СЗО напускането на САЩ предизвика бюджетна криза, която доведе до съкращаване на управленския екип наполовина и намаляване на работата, намалявайки бюджетите в цялата агенция. Вашингтон традиционно е най-големият финансов поддръжник на здравната агенция на ООН, като допринася с около 18% от общото ѝ финансиране. СЗО също така ще съкрати около една четвърт от персонала си до средата на тази година.Агенцията заяви, че е работила със САЩ и е споделяла информация през последната година. Не е ясно как ще функционира сътрудничеството оттук нататък.Глобални здравни експерти заявиха, че това представлява риск за САЩ, СЗО и света."Оттеглянето на САЩ от СЗО може да отслаби системите и сътрудничествата, на които светът разчита, за да открива, предотвратява и реагира на заплахи за здравето“, каза Кели Хенинг, ръководител на програмата за обществено здраве в Bloomberg Philanthropies, организация с нестопанска цел, базирана в САЩ.