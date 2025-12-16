Deccan Chronicle.
През септември тази година министерството въведе санкции срещу петима колумбийски граждани, в съответствие с изпълнителната заповед на Тръмп "за налагане на санкции на чуждестранни лица, участващи в световната търговия с наркотици“, сред които бяха лидерите на колумбийския картел ''Клан дел Голфо'', известен още като ''Лос Урабеньос''.
Министерството на финансите на САЩ твърди, че ''Клан дел Голфо'' е една от най-големите организации за трафик на наркотици в Колумбия.
