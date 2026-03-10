Военноморските сили на САЩ могат да разположат още един самолетоносач в Близкия изток на фона на продължаващата военна операция и нарастващото напрежение в региона, пишеСтава дума за атомния самолетоносач USS "Джордж Х. У. Буш" (CVN-77) от клас "Нимиц", който наскоро приключи ключови учения за разгръщане. В Пентагона все още не са потвърдили дали корабът ще бъде изпратен в региона в подкрепа на операция "Епична ярост".Ученията COMPTUEX, които премина ударната група на самолетоносача, провериха готовността на кораба и ескортните му сили да действат заедно в сложни бойни условия.Контраадмирал Алексис Уолкър заявява, че тези маневри са сертификационен етап, който потвърждава готовността на ударната група за мащабни военни операции в която и да е точка на света.В момента в региона работи самолетоносачът USS "Ейбрахам Линкълн" (CVN-72). Освен това най-големият кораб на ВМС на САЩ – USS Джералд Р. Форд (CVN-78) – наскоро премина през Суецкия канал в Червено море.Това е първият случай от почти година насам, когато две американски ударни групи на самолетоносачи действат едновременно в Близкия изток.Експертите предполагат, че USS "Джордж Х. У. Буш" може да замести един от тези кораби, тъй като и двата се намират в зоната на разполагане по-дълго от планираното.Към региона се присъедини и Франция. Нейният флагмански самолетоносач "Шарл де Гол" (R91) пристигна в Кипър.Президентът Еманюел Макрон заяви, че френските кораби ще помагат за осигуряването на безопасността на корабоплаването и стабилността в района на Ормузкия проток. Според него мисията е с изцяло отбранителен характер.Междувременно Великобритания ускорява подготовката на самолетоносача HMS "Принцът на Уелс" за евентуално излизане в морето. На кораба са дадени само пет дни за подготовка за отплаване.Все още обаче не е ясно дали той ще отплава за Средиземно море или за друг район. Другият британски самолетоносач – HMS "Куин Елизабет" – в момента е на техническо обслужване в Шотландия.