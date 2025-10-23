САЩ наложиха санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

© Министерството на финансите на САЩ обяви налагането на санкции срещу големите руски петролни компании "Роснефт“ и "Лукойл“. Причината за допълнителните санкции е липсата на сериозна готовност от страна на Русия за мирен процес с цел прекратяване на войната в Украйна. Това се посочва в прессъобщение на Министерството на финансите на САЩ, предава Цензор.НЕТ.



Санкциите са насочени срещу двете най-големи руски петролни компании. Ограниченията засягат и 28 дъщерни компании на "Роснефт“ и 6 на "Лукойл“.



"Време е да се сложи край на убийствата и незабавно да се обяви примирие. Предвид отказа на Путин да прекрати тази безсмислена война, Министерството на финансите налага санкции срещу двете най-големи петролни компании в Русия, които финансират военната машина на Кремъл. Министерството на финансите е готово да предприеме по-нататъшни мерки, ако това е необходимо, за да подкрепи усилията на президента Тръмп, насочени към прекратяване на поредната война. Призоваваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции“, коментира санкциите шефът на Министерството на финансите на САЩ Скот Бесент.



Той също призова съюзниците на САЩ да се присъединят към санкциите срещу Русия и да ги спазват.



Освен това САЩ призоваха Русия незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна.



Припомняме, че преди това министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че САЩ ще обявят значително засилване на санкциите срещу Русия на 23 или 24 октомври.



''Министерството на финансите е готово да предприеме по-нататъшни мерки, ако това е необходимо, за да подкрепи усилията на президента Тръмп, насочени към прекратяване на поредната война. Призоваваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции“, коментира санкциите шефът на Министерството на финансите на САЩ.