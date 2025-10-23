ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|САЩ наложиха санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"
Санкциите са насочени срещу двете най-големи руски петролни компании. Ограниченията засягат и 28 дъщерни компании на "Роснефт“ и 6 на "Лукойл“.
"Време е да се сложи край на убийствата и незабавно да се обяви примирие. Предвид отказа на Путин да прекрати тази безсмислена война, Министерството на финансите налага санкции срещу двете най-големи петролни компании в Русия, които финансират военната машина на Кремъл. Министерството на финансите е готово да предприеме по-нататъшни мерки, ако това е необходимо, за да подкрепи усилията на президента Тръмп, насочени към прекратяване на поредната война. Призоваваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции“, коментира санкциите шефът на Министерството на финансите на САЩ Скот Бесент.
Той също призова съюзниците на САЩ да се присъединят към санкциите срещу Русия и да ги спазват.
Освен това САЩ призоваха Русия незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна.
Припомняме, че преди това министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че САЩ ще обявят значително засилване на санкциите срещу Русия на 23 или 24 октомври.
''Министерството на финансите е готово да предприеме по-нататъшни мерки, ако това е необходимо, за да подкрепи усилията на президента Тръмп, насочени към прекратяване на поредната война. Призоваваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции“, коментира санкциите шефът на Министерството на финансите на САЩ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 54
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: