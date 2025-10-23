Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
САЩ наложиха санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"
Автор: Борислава Благоева 08:47Коментари (0)82
©
Министерството на финансите на САЩ обяви налагането на санкции срещу големите руски петролни компании "Роснефт“ и "Лукойл“. Причината за допълнителните санкции е липсата на сериозна готовност от страна на Русия за мирен процес с цел прекратяване на войната в Украйна. Това се посочва в прессъобщение на Министерството на финансите на САЩ, предава Цензор.НЕТ.

Санкциите са насочени срещу двете най-големи руски петролни компании. Ограниченията засягат и 28 дъщерни компании на "Роснефт“ и 6 на "Лукойл“.

"Време е да се сложи край на убийствата и незабавно да се обяви примирие. Предвид отказа на Путин да прекрати тази безсмислена война, Министерството на финансите налага санкции срещу двете най-големи петролни компании в Русия, които финансират военната машина на Кремъл. Министерството на финансите е готово да предприеме по-нататъшни мерки, ако това е необходимо, за да подкрепи усилията на президента Тръмп, насочени към прекратяване на поредната война. Призоваваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции“, коментира санкциите шефът на Министерството на финансите на САЩ Скот Бесент.

Той също призова съюзниците на САЩ да се присъединят към санкциите срещу Русия и да ги спазват.

Освен това САЩ призоваха Русия незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна.

Припомняме, че преди това министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че САЩ ще обявят значително засилване на санкциите срещу Русия на 23 или 24 октомври.

''Министерството на финансите е готово да предприеме по-нататъшни мерки, ако това е необходимо, за да подкрепи усилията на президента Тръмп, насочени към прекратяване на поредната война. Призоваваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции“, коментира санкциите шефът на Министерството на финансите на САЩ.

Още по темата: общо новини по темата: 54
19.09.2025 »
19.09.2025 »
18.07.2025 »
14.07.2025 »
09.07.2025 »
26.06.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
08:58 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
17:23 / 21.10.2025
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
07:47 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Предметът "Добродетели и религии" в училище
Туризъм
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: