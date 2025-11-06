ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|САЩ налагат ограничения за полетите на 40 летища
Съкращенията ще бъдат въведени поетапно според източници, запознати с плана, а засегнатите летища ще бъдат обявени днес, съобщават официални лица.
Вътрешните полети ще бъдат намалени с четири процента утре, като намаленията ще се увеличат до пет процента в събота и шест процента в неделя, преди да достигнат 10 процента следващата седмица, съобщават четирима неназовани източници след обявяването на новата мярка.
Според ВВС, отменените полети могат да засегнат между 3500 и 4000 полета на ден.
Администраторът на Федералната авиационна администрация (FAA) Брайън Бедфорд посочва, че 10-процентното намаление на капацитета е необходимо, за да се намали натоварването на авиодиспечерите.
Според списъка, получен за първи път от ABC News, това са летищата (подредени по азбучен ред) в страната, които могат да отбележат 10% намаление на полетите:
ANC Анкъридж
ATL Международно летище Хартсфийлд-Джаксън Атланта
BOS Международно летище Бостън Логан
BWI Международно летище Балтимор/Вашингтон
CLT Международно летище Шарлът Дъглас
CVG Международен летище Синсиннати/ Кентъки
DAL Далас Лав
DCA Национално летище Роналд Рейгън Вашингтон
DEN Международен летище Денвър
DFW Международен летище Далас/Форт Уърт
DTW Детройт Метрополитан Уейн Каунти
EWR Международен летище Нюарк Либерти
FLL Международен летище Форт Лодърдейл/Холивуд
HNL Международен летище Хонолулу
HOU Хюстън Хобби
IAD Вашингтон Дълес
IAH Джордж Буш Хюстън
IND Индианаполис
JFK Международен летище Ню Йорк Джон Ф. Кенеди
LAS Международен летище Лас Вегас Маккаран
LAX Международен летище Лос Анджелис
LGA Международен летище Ню Йорк ЛаГуардия
MCO Международен летище Орландо
MDW Международен летище Чикаго Мидуей
MEM Международен летище Мемфис
MIA Международен летище Маями
MSP Международен летище Минеаполис/Сейнт Пол
OAK Международен летище Оукланд
ONT Международен летище Онтарио
ORD Международен летище Чикаго О'Харе
PDX Международен летище Портланд
PHL Международен летище Филаделфия
PHX Международен летище Финикс Скай Харбър
SAN Международен летище Сан Диего
SDF Международен летище Луисвил
SEA Международен летище Сиатъл/Такома
SFO Международен летище Сан Франциско
SLC Международен летище Солт Лейк Сити
TEB Тетерборо
TPA Международен летище Тампа
|Още по темата:
|общо новини по темата: 227
|предишна страница [ 1/38 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: