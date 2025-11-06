Новини
САЩ налагат ограничения за полетите на 40 летища
Автор: Николина Александрова 14:36
©
Федералните служители на САЩ заявяват, че трябва да намалят въздушния трафик с 10 процента на 40 големи летища, считано от утре (7 ноември), поради недостиг на персонал, причинен от продължаващото спиране на работата на правителството, предаде CBS.

Съкращенията ще бъдат въведени поетапно според източници, запознати с плана, а засегнатите летища ще бъдат обявени днес, съобщават официални лица.

Вътрешните полети ще бъдат намалени с четири процента утре, като намаленията ще се увеличат до пет процента в събота и шест процента в неделя, преди да достигнат 10 процента следващата седмица, съобщават четирима неназовани източници след обявяването на новата мярка.

Според ВВС, отменените полети могат да засегнат между 3500 и 4000 полета на ден.

Администраторът на Федералната авиационна администрация (FAA) Брайън Бедфорд посочва, че 10-процентното намаление на капацитета е необходимо, за да се намали натоварването на авиодиспечерите.

Според списъка, получен за първи път от ABC News, това са летищата (подредени по азбучен ред) в страната, които могат да отбележат 10% намаление на полетите:

ANC Анкъридж

ATL Международно летище Хартсфийлд-Джаксън Атланта

BOS Международно летище Бостън Логан

BWI Международно летище Балтимор/Вашингтон

CLT Международно летище Шарлът Дъглас

CVG Международен летище Синсиннати/ Кентъки

DAL Далас Лав

DCA Национално летище Роналд Рейгън Вашингтон

DEN Международен летище Денвър

DFW Международен летище Далас/Форт Уърт

DTW Детройт Метрополитан Уейн Каунти

EWR Международен летище Нюарк Либерти

FLL Международен летище Форт Лодърдейл/Холивуд

HNL Международен летище Хонолулу

HOU Хюстън Хобби

IAD Вашингтон Дълес

IAH Джордж Буш Хюстън

IND Индианаполис

JFK Международен летище Ню Йорк Джон Ф. Кенеди

LAS Международен летище Лас Вегас Маккаран

LAX Международен летище Лос Анджелис

LGA Международен летище Ню Йорк ЛаГуардия

MCO Международен летище Орландо

MDW Международен летище Чикаго Мидуей

MEM Международен летище Мемфис

MIA Международен летище Маями

MSP Международен летище Минеаполис/Сейнт Пол

OAK Международен летище Оукланд

ONT Международен летище Онтарио

ORD Международен летище Чикаго О'Харе

PDX Международен летище Портланд

PHL Международен летище Филаделфия

PHX Международен летище Финикс Скай Харбър

SAN Международен летище Сан Диего

SDF Международен летище Луисвил

SEA Международен летище Сиатъл/Такома

SFO Международен летище Сан Франциско

SLC Международен летище Солт Лейк Сити

TEB Тетерборо

TPA Международен летище Тампа

