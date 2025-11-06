САЩ налагат ограничения за полетите на 40 летища

© Федералните служители на САЩ заявяват, че трябва да намалят въздушния трафик с 10 процента на 40 големи летища, считано от утре (7 ноември), поради недостиг на персонал, причинен от продължаващото спиране на работата на правителството, предаде CBS.



Съкращенията ще бъдат въведени поетапно според източници, запознати с плана, а засегнатите летища ще бъдат обявени днес, съобщават официални лица.



Вътрешните полети ще бъдат намалени с четири процента утре, като намаленията ще се увеличат до пет процента в събота и шест процента в неделя, преди да достигнат 10 процента следващата седмица, съобщават четирима неназовани източници след обявяването на новата мярка.



Според ВВС, отменените полети могат да засегнат между 3500 и 4000 полета на ден.



Администраторът на Федералната авиационна администрация (FAA) Брайън Бедфорд посочва, че 10-процентното намаление на капацитета е необходимо, за да се намали натоварването на авиодиспечерите.



Според списъка, получен за първи път от ABC News, това са летищата (подредени по азбучен ред) в страната, които могат да отбележат 10% намаление на полетите:



ANC Анкъридж



ATL Международно летище Хартсфийлд-Джаксън Атланта



BOS Международно летище Бостън Логан



BWI Международно летище Балтимор/Вашингтон



CLT Международно летище Шарлът Дъглас



CVG Международен летище Синсиннати/ Кентъки



DAL Далас Лав



DCA Национално летище Роналд Рейгън Вашингтон



DEN Международен летище Денвър



DFW Международен летище Далас/Форт Уърт



DTW Детройт Метрополитан Уейн Каунти



EWR Международен летище Нюарк Либерти



FLL Международен летище Форт Лодърдейл/Холивуд



HNL Международен летище Хонолулу



HOU Хюстън Хобби



IAD Вашингтон Дълес



IAH Джордж Буш Хюстън



IND Индианаполис



JFK Международен летище Ню Йорк Джон Ф. Кенеди



LAS Международен летище Лас Вегас Маккаран



LAX Международен летище Лос Анджелис



LGA Международен летище Ню Йорк ЛаГуардия



MCO Международен летище Орландо



MDW Международен летище Чикаго Мидуей



MEM Международен летище Мемфис



MIA Международен летище Маями



MSP Международен летище Минеаполис/Сейнт Пол



OAK Международен летище Оукланд



ONT Международен летище Онтарио



ORD Международен летище Чикаго О'Харе



PDX Международен летище Портланд



PHL Международен летище Филаделфия



PHX Международен летище Финикс Скай Харбър



SAN Международен летище Сан Диего



SDF Международен летище Луисвил



SEA Международен летище Сиатъл/Такома



SFO Международен летище Сан Франциско



SLC Международен летище Солт Лейк Сити



TEB Тетерборо



TPA Международен летище Тампа