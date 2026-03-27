Times of Israel.
''Заводът за жълта торта (уранов концентрат) в Ердекан, провинция Язд, беше обект на атаки от американско-израелските сили'', се казва в официалното изявление на организацията.
Според предварителните данни ударът ''не е довел до изпускане на радиоактивни елементи''.
''Първоначалните оценки сочат, че този инцидент не е довел до изтичане на радиоактивни материали извън съоръжението и следователно няма опасност за гражданите или околните райони'', се посочва още в изявлението.
