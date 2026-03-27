САЩ и Израел удариха завод за производство на уранов концентрат в провинция Язд, централен Иран, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран, предава Times of Israel.

''Заводът за жълта торта (уранов концентрат) в Ердекан, провинция Язд, беше обект на атаки от американско-израелските сили'', се казва в официалното изявление на организацията. 

Според предварителните данни ударът ''не е довел до изпускане на радиоактивни елементи''.

''Първоначалните оценки сочат, че този инцидент не е довел до изтичане на радиоактивни материали извън съоръжението и следователно няма опасност за гражданите или околните райони'', се посочва още в изявлението.