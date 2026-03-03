Times of Israel.
Местни медии и разпространиха снимки и видео на сградата, на която са нанесени сериозни щети.
Според служител на отбраната на Иран, израелските изтребители са ударили сграда, в която се помещава Иранското събрание на експертите в град Кум, в опит да осуетят процеса на назначаване на нов аятолах, съобщава Axios. Градът е свещен за шиитските мюсюлмани, които съставляват по-голямата част от населението на Иран.
Събранието на експертите е органът на режима, който има правомощията да назначава нов лидер на Ислямската република. Духовниците, които съставляват съвета, гласуват за кандидати от кратък списък, който формира по-малък, таен комитет.
Според официалния представител, ударът е бил извършен по време на преброяването на гласовете. Експертният съвет има 88 членове, въпреки че не е известно колко от тях са били в сградата по време на израелската атака.
"Искахме да им попречим да изберат нов върховен лидер", добави представителят на отбраната на града.
Удари по Иран
Припомняме, че сутринта на 28 февруари Израел започна операция по бомбардиране на иранската столица Техеран. Това е съвместна операция с въоръжените сили на САЩ.
Израел нарече операцията срещу Иран "Ревящ лъв", а САЩ - "Епична ярост".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че целта на операцията срещу Иран е да "унищожи иранската ракетна индустрия, флота" и "да гарантира, че Иран не може да дестабилизира света".
Тръмп обвини Иран, че "финансира и обучава" бойци в Сирия, Ливан, Ирак и Хамас в Палестина.
Израелските отбранителни сили съобщиха, че са разположили над 200 изтребители, за да поразят 500 цели в Иран.
Вечерта на 28 февруари висш израелски служител заяви пред Reuters, че върховният лидер на Иран Али Хаменей е бил убит при първата вълна от израелски удари, заедно с десетки висши ирански лидери.
По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди смъртта на аятолах Хаменей.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.