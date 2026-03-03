Независен.
По време на съвместната конференция пред медиите Рюте бе категоричен, че никой от членовете на НАТО няма да бъде оставен на произвола на съдбата, ако кризата в Близкия изток ескалира.
''Нашият ангажимент към регионалната стабилност е ясен – няма да позволим да се появи вакуум в сигурността. НАТО е ангажиран да защитава всички свои съюзници, независимо откъде идват предизвикателствата. Знам, че можем да разчитаме на Северна Македония да направи своята част“, подчерта Рюте на пресконференцията.
Той нарече Северна Македония лоялен и ценен съюзник в НАТО, който допринася за сигурността на източния фланг на Алианса.
"Северна Македония отделя над 2 процента от БВП си за отбрана. Това е огромен напредък и страната полага собствени усилия, за да достигне обещаните 5 процента. Трябва да увеличим приноса си за отбрана и да се подготвим напълно за дейностите на НАТО“, заяви Рюте, приветствайки и подкрепата на Македония за Украйна.
Според Силяновска, самото присъствие на ръководителя на НАТО в страната е ясен показател, че ''НАТО е и Алиансът ще защитава всички свои членове, независимо колко са атакувани''.
Според нея, днешните сложни обстоятелства за сигурност изискват бдителност, готовност, укрепване на инструментите за ранно предупреждение и по-силни и устойчиви инвестиции в отбранителни капацитети.
"В този момент, поради което генералният секретар на НАТО е тук, е необходимо в рамките на НАТО да се преодолеят или съгласуват различията, за да се осигури сплотеност, основана на общите ценности и принципи, на които е основан НАТО“, подчертава президентът.
Тя изрази убеждението си, че НАТО е не само военен съюз, но и платформа за споделена отговорност, но най-важното - за обща визия.
"Като надежден съюзник, ние изпълняваме плана за инвестиции в отбраната. Подчертавам, че не става въпрос за проценти и числа, а за инвестиции в обща отбрана и сигурност. Ние активно допринасяме за отбранителната позиция на НАТО и по този начин демонстрираме, че сигурността е обща отговорност“, заяви Силяновска.
Президентът на РСМ подчерта, че най-голямата гаранция за мир и сигурност в Западните Балкани е ''незабавната и пълна интеграция в ЕС'' и затова очаква на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара да бъде обърнато специално внимание на ситуацията със сигурността във Балканите с оглед на настоящите предизвикателства.
''Трябва да сложим край на изкуствените и основани на идентичност причини за членство в ЕС и да се съсредоточим върху критериите от Копенхаген. Най-голямата инвестиция и гаранция не само за нашата сигурност, но и за сигурността на Европа като цяло е нашето членство и членството на Западните Балкани в ЕС'', подчерта Силяновска.
Помолен да коментира факта, че държава-членка на НАТО (САЩ) нападна Иран, Рюте заяви:
"Нека бъда ясен. Иран е близо до придобиване на ядрени и балистични ракетни възможности, което представлява заплаха не само за Близкия изток, екзистенциална заплаха за Израел, но и за Европа. Знаем също, че Иран, като износител на хаос, е отговорен за десетилетия терористични атаки и опити за убийство. Говоря за режима, а не за иранския народ. Мога да ви уверя, че НАТО ще защити всеки сантиметър от територията на Алианса. Нашите командири и мъжете и жените в униформи работят по това всеки ден, прилагайки 360-градусов подход, включително срещу всяка заплаха, идваща от тероризъм. Всички сме по-добре заради отслабването на ядрените и ракетните възможности на Иран и заради факта, че Хаменей вече не е там, а той беше отговорен за хиляди смъртни случаи само тази година, когато имаше протести срещу режима'', заяви Рюте.
Вчера генералният секретар на НАТО похвали военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, като заяви, че те намаляват способността на Техеран да се сдобие с ядрени и балистични ракети, но добави, че самият Северноатлантически алианс няма да се включи в тях.
''НАТО няма да се присъедини към кампанията на САЩ и Израел. Много държави-членки предоставят логистична подкрепа и присъстват като индивидуални съюзници. Те използват тази възможност и това се подкрепя от всички наши колеги в НАТО'', подчерта Рюте.
