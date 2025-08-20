ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рязка промяна в курса на еврото спрямо долара
Акциите отчетоха печалби във вторник, като общите рискови условия се запазиха стабилни, докато цените на енергията останаха под натиск надолу. Очаква се по-ниските цени на газа да подкрепят курса еврото.
Според UoB "всеки спад между двете валути е малко вероятно да застраши основния им курс от 1.1630.
"Европейските валути с по-висок бета коефициент, като например валутите от Централна и Източна Европа и скандинавските долари, се задържаха стабилни, което предполага, че инвеститорите остават като цяло конструктивни по отношение на геополитическата деескалация. Също така, това може да е индикация, че корекцията на еврото може да се изостри от пренастройване на позициите“, отбелязаха от ING.
И добавиха: "Въз основа на прогнозата за щатския долар, виждаме някои рискове в курса EUR/USD. Връщане му над 1.170 е напълно възможно преди края на тази седмица.“
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
