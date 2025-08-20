Рязка промяна в курса на еврото спрямо долара

© Валутният курс евро към долар (EUR/USD) се понижи до нови ниски нива - близо до 1.1640 във вторник, преди да се покачи до 1.1675, предаде Currency News.



Акциите отчетоха печалби във вторник, като общите рискови условия се запазиха стабилни, докато цените на енергията останаха под натиск надолу. Очаква се по-ниските цени на газа да подкрепят курса еврото.



Според UoB "всеки спад между двете валути е малко вероятно да застраши основния им курс от 1.1630.



"Европейските валути с по-висок бета коефициент, като например валутите от Централна и Източна Европа и скандинавските долари, се задържаха стабилни, което предполага, че инвеститорите остават като цяло конструктивни по отношение на геополитическата деескалация. Също така, това може да е индикация, че корекцията на еврото може да се изостри от пренастройване на позициите“, отбелязаха от ING.



И добавиха: "Въз основа на прогнозата за щатския долар, виждаме някои рискове в курса EUR/USD. Връщане му над 1.170 е напълно възможно преди края на тази седмица.“