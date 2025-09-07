ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ryanair премахва полети до Испания
По-рано през 2025 г. Ryanair вече обяви, че премахва 800 000 места до Испания след това, което авиокомпанията нарече "прекомерни летищни такси“, а сега нискотарифният превозвач планира да премахне още 1 милион през зимния сезон. Причината за това решение е увеличение с 6,62% на летищните такси, считано от 2026 г., наложено от летищния оператор Aena.
Ryanair ще намали капацитета си на испанските регионални летища с 600 000 места (41%) и с 400 000 места на Канарските острови (10%) през зимата на 2025 г. По този начин 36 директни връзки с Испания и Канарските острови ще бъдат отменени, а операциите в три испански бази се очаква да бъдат преустановени през следващите месеци: Сантяго, Тенерифе Север и Виго.
Въпреки че Ryanair в момента е най-важната пътническа авиокомпания в Испания, с над 10 000 служители в страната, авиокомпанията заяви, че вече не може да оправдае инвестициите "в летища, чийто растеж е възпрепятстван от прекомерни и неконкурентни такси“.
"Шокиращо е, че въпреки приноса от 28 милиарда евро за испанската икономика и един на всеки трима туристи, пристигащи с полети на Ryanair, няма желание за сътрудничество за стимулиране на трафика в райони, които се нуждаят от капацитет, свързаност и инвестиции. Ryanair отново призовава CNMC и испанското правителство да отхвърлят тези прекомерни увеличения на таксите и да удължат замразяването им, за да защитят регионалната свързаност, туризма и работните места“, заяви Еди Уилсън, главен изпълнителен директор на звеното DAC на Ryanair.
Ясен отговор
Aena не се поколеба да отговори на решението на Ryanair. Според главния изпълнителен директор Мауриси Лусена, намаляването на пътническите места за Испания е доказателство за "самодоволството, грубостта и изнудването“ на авиокомпанията. Тя добави, че увеличението от 6,62% се основава на солидни микроикономически принципи. Освен това, според нея, през последните няколко години авиокомпанията се е опитала да сплаши публичните власти на Германия, Франция, Белгия, Португалия, Италия, Гърция, Австрия, Нидерландия, Дания и Обединеното кралство.
Испанският министър на труда Йоланда Диас вече обяви, че ще поиска среща с председателя на Ryanair.
"Мога да гарантирам, че отговорът ще бъде прилагане на трудовото законодателство“, каза тя пред пресата.
Тъй като капацитетът на Ryanair до Испания е намален, авиокомпанията реши да съсредоточи усилията си върху дестинации в Италия, Мароко, Хърватия, Швеция и Унгария през зимата на 2025 г. Ryanair понастоящем възнамерява да превози поне 3% повече пътници като цяло през годината, приключваща на 31 март 2026 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Очертава се тежка нощ за горските служители в Благоевградско
21:25 / 05.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: