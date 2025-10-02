Новини
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
Автор: Росица Чинова 10:05Коментари (0)94
©
Главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри предупреди, че над 100 000 пътници може да се сблъскат със зaкъснели или отменени полетите през следващата седмица поради стачката на синдиката по контрола на въздушното движение във Франция, предава Sky News

Членовете на френския синдикат за контрола на въздушното движение SNCTA ще стачкуват от вторник, 7 октомври, до сутринта в петък, 10 октомври, поради спор относно заплащането и условията на труда.

О'Лиъри заяви пред блога Money, че стачните действия ще струват на Ryanair около 20 милиона паунда.

Стачката ще засегне полетите към Франция, както и до много други места, включително Испания, Италия и Гърция.

О'Лиъри призова за защита на прелитанията от стачните действия, заявявайки, че прекъсването им е злоупотреба със свободния единен пазар.

През първите два дни от стачките той споделя, че Ryanair очаква да отмени около 600 полета. 

"Това са около 100 000 пътници, чиито полети ще бъдат отменени ненужно следващата сряда и четвъртък", казва той.

Въпреки че прие правото на френските работници да стачкуват, той заяви, че Евроконтрол, гражданско-военната организация, която подкрепя управлението на въздушното движение в цяла Европа, може да се намеси, за да се погрижи за въздушното пространство и да поддържа полетите.

Той призова правителството да "окаже натиск" върху Европейската комисия и френското правителство, за да защитят полетите по време на стачните действия.

