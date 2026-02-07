Укринформ.
"За съжаление, не мога да ви отговоря на всички в момента... последствията са ужасяващи... 5 заграждения бяха разкъсани с животните... 25 бяха частично разкъсани... 13 животни загинаха... 7 се подлагат на операция...“, написа тя.
Тя добави, че някои от кучетата все още се издирват.
Ранен е и служител на приюта.
Сградата също е повредена в резултат на удара.
Преди това беше съобщено, че около 9:00 ч. сутринта руската армия е нанесла удар по град Запорожие. Въздушната тревога продължава повече от 20 часа.
