|Русия се опитва да блокира WhatsApp
Русия започна да ограничава някои разговори в Telegram и WhatsApp, обвинявайки чуждестранните платформи, че не споделят информация с правоохранителните органи по дела за измами и тероризъм.
"WhatsApp е частен, криптиран от край до край и се противопоставя на опитите на правителството да наруши правото на хората на сигурна комуникация, поради което Русия се опитва да го блокира за над 100 милиона руски граждани“, се казва в изявление на WhatsApp.
"Ще продължим да правим всичко възможно, за да направим криптираната комуникация от край до край достъпна за хора навсякъде, включително в Русия.“
Telegram заяви, че модераторите му използват инструменти с изкуствен интелект, за да наблюдават публичните части на платформата и да премахват милиони злонамерени съобщения всеки ден.
"Telegram активно се бори с вредното използване на платформата си, включително призивите за саботаж или насилие и измами“, се казва в изявление на Telegram.
Русия е в конфликт с чуждестранни технологични платформи от няколко години относно съдържание и съхранение на данни. Спорът се засили, след като Москва изпрати армията си в Украйна през февруари 2022 г., като критиците твърдят, че Русия се опитва да разшири контрола си върху интернет пространството на страната.
