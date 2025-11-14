Сподели close
В ранните часове днес Русия предприе масирана атака срещу Киев и региона с дронове и ракети, има попадения в много райони, включително високи сгради. Това обяви кметът на Киев Виталий Кличко, предава УНИАН.

"Уточняваме информацията, тъй като спасителите все още не могат да извадят телата“, написа той.

В резултат на масираната атака на Русия срещу Киев са загинали най-малко 3 човека, а най-малко 20 са ранени. Подразделенията на Държавната служба за извънредни ситуации са спасили над 40 души в различни райони на столицата.

Всички аварийни служби работят на място.

"26 жители на града са ранени. Сред тях са две деца на 7 и 10 години. 9 души са хоспитализирани от лекари, по-специално бременна жена. На други е оказана помощ на място или амбулаторно“, добави Кличко.

Подилски район

Ракета е ударила многоетажна сграда на нивото на 15-ия етаж. 13 жители са спасени.

Днепровски район

Спасители са потушили пожара в два апартамента на първия етаж на пететажна сграда - 17 души са спасени. На друг адрес е избухнал пожар на площ от 30 кв. м, а 19-ият и 21-ият етаж са частично унищожени.

Дървени сгради на спортно съоръжение с площ от 200 кв. м също са били обхванати от пламъци.

Дарницки район

Регистриран е пожар от 5 кв. м в училищния двор.

Деснянски район

Пожар е избухнал в многоетажна сграда на 7-ия етаж, който е локализиран. 9 души са спасени, други 50 са евакуирани.

На друг адрес е горяла сграда от 5-ия до 8-ия етаж - един човек е загинал. 14 души са спасени, включително едно дете.

Един човек е спасен от развалините.

Соломянски район

Покривът и петият етаж на жилищна сграда са обхванати от пламъци. Спасители са извели 20 души в безопасна зона.

Святошински район

Засегната е жилищна сграда на седмия етаж. Пожар е потушен и в 22-етажна сграда на 19-ия етаж