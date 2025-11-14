УНИАН.
"Уточняваме информацията, тъй като спасителите все още не могат да извадят телата“, написа той.
В резултат на масираната атака на Русия срещу Киев са загинали най-малко 3 човека, а най-малко 20 са ранени. Подразделенията на Държавната служба за извънредни ситуации са спасили над 40 души в различни райони на столицата.
Всички аварийни служби работят на място.
"26 жители на града са ранени. Сред тях са две деца на 7 и 10 години. 9 души са хоспитализирани от лекари, по-специално бременна жена. На други е оказана помощ на място или амбулаторно“, добави Кличко.
Подилски район
Ракета е ударила многоетажна сграда на нивото на 15-ия етаж. 13 жители са спасени.
Днепровски район
Спасители са потушили пожара в два апартамента на първия етаж на пететажна сграда - 17 души са спасени. На друг адрес е избухнал пожар на площ от 30 кв. м, а 19-ият и 21-ият етаж са частично унищожени.
Дървени сгради на спортно съоръжение с площ от 200 кв. м също са били обхванати от пламъци.
Дарницки район
Регистриран е пожар от 5 кв. м в училищния двор.
Деснянски район
Пожар е избухнал в многоетажна сграда на 7-ия етаж, който е локализиран. 9 души са спасени, други 50 са евакуирани.
На друг адрес е горяла сграда от 5-ия до 8-ия етаж - един човек е загинал. 14 души са спасени, включително едно дете.
Един човек е спасен от развалините.
Соломянски район
Покривът и петият етаж на жилищна сграда са обхванати от пламъци. Спасители са извели 20 души в безопасна зона.
Святошински район
Засегната е жилищна сграда на седмия етаж. Пожар е потушен и в 22-етажна сграда на 19-ия етаж
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.