Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха българския празник
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:04Коментари (3)153
©
Днес България отбелязва 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Въпреки важността на датата, посолството на Руската федерация в България не публикува поздравление за празника. Вместо това московската мисия се похвали с нов безпилотен трамвай, който ще се движи в Москва.

Под публикацията в социалните мрежи редица български граждани попитаха защо липсва поздрав за Деня на Съединението, но отговор от руската страна няма.

Политическите наблюдатели отбелязват, че подобна позиция не е изненада. Русия исторически е била против обединението на България заради имперските си интереси на Балканите. Според историческите сведения Кремъл е подстреквал Османската империя и съседни държави да атакуват младата българска държава, а през 2022 г. официално включи България в списъка на неприятелските държави.

В контраст с Русия, всички държави от Европейския съюз почетоха празника, а посолството на САЩ публикува следното съобщение:

"Честит Ден на Съединението, България! Днес Посолството се присъединява към българския народ в отбелязването на Деня на Съединението – силен символ на националното единство и устойчивост."

Поздравления отправи и Украйна, която вече четвърта година води борба срещу руската агресия. В публикацията на украинското посолство се казва:

"Честит Ден на Съединението на България!

На 6 септември 1885 година България показа на света, че истинската сила се ражда от единството и от непоколебимия стремеж към свобода и независимост.

Обединението и единството е ключът към мира и просперитет, и отговор на предизвикателствата в днешните сложни геополитически реалии.

‘Съединението прави силата’ е мото на България. И точно за това работят Украйна, България и нашите съюзници и стратегически партньори.

Честит празник на приятелския български народ!"

Съединението на България остава ключов символ на националното единство и стремежа към независимост, а позициите на различните държави показват колко важна остава тази историческа дата в съвременната геополитика.

Още по темата: общо новини по темата: 86
06.09.2025 »
06.09.2025 »
06.09.2025 »
06.09.2025 »
06.09.2025 »
06.09.2025 »
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+3
 
 
Не са ни притрябвали фашистките им поздравления. Който трябва, ни е поздравил.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
09:50 / 04.09.2025
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:03 / 04.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Разлог с първите си "умни" пейки
Разлог с първите си "умни" пейки
12:43 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:50 / 04.09.2025
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград 
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград 
12:23 / 04.09.2025
Актуални теми
Български тенис
Съединението и празник на Пловдив
Почина Ален Делон
Папа Лъв XIV
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: