Digi 24.
Министерството пояснява още, че военното сътрудничество между Румъния и Съединените щати се основава на ясни двустранни споразумения.
''Двустранното споразумение за достъп от 2006 г. предоставя на САЩ гарантирана правна рамка за използване на военни бази в Румъния на постоянна основа'', се казва в прессъобщение на институцията.
Министерството също така уточни ролята на системата за противоракетна отбрана, разположена в Румъния.
''Румъния е домакин на противоракетни отбранителни способности срещу заплахи извън евроатлантическата зона повече от 10 години. Системата е строго отбранителна, използва се само за целите на самозащита, съгласно Устава на ООН'', добави министерството.
Румънската дипломация подчертава също, че страната не участва в конфликта и че приоритет за нея остава намаляването на напрежението.
''Румъния не е страна в конфликта. Нашият приоритет са дипломатическите усилия за деескалация, за които се застъпваме от първия ден на конфликта“, се казва в прессъобщението.
Същевременно румънските власти осъждат атаките, предприети от Иран срещу някои държави в региона на Персийския залив.
''В същото време осъждаме напълно неоправданите атаки на Иран срещу държавите в региона на Персийския залив и благодарим на последните, че също защитават нашите граждани, намиращи се в техните страни. Молим Иран да спре тези атаки, които застрашават човешкия живот и водят до влошаване на сигурността и световната икономика'', заявявят още от МВнР.
Реакцията на министерството идва, след като Иран предупреди Румъния в понеделник, че ще реагира политически и правно, ако страната ни позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран, съобщава Iran International, която излъчва от Лондон. Румъния вече предприе тази стъпка, като прие в парламента решението на CSAT, с което се одобрява искането на САЩ относно разполагането на военни сили и техника на територията на страната ни.
