|Румънският президент: Укрепването на Украйна означава укрепване на сигурността на Европа и нашия регион
Изявлението беше направено днес след видеоконференция на Коалицията на желаещите. "Днес, в нова видеоконференция на Коалицията на желаещите, обсъдихме как можем да координираме усилията си в подкрепа на Украйна, преди предстоящите преговори. Всички се съгласихме, че трансатлантическото единство и координацията в подкрепа на Украйна остават нашият източник на сила в лицето на продължаващото агресивно поведение на Русия“, написа Никушор Дан във Facebook.
"Спирането на атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура е първата стъпка, която Русия трябва да предприеме, за да покаже, че е наистина ангажирана с истински мирен процес. Как можем да се доверим на Русия, докато тя продължава да убива невинни хора?“, каза президентът. Никушор Дан заяви също, че натискът върху Москва трябва да се поддържа чрез допълнителни санкции, докато не се постигне мир.
"Трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия, включително чрез нови санкции, докато не се постигне мир. Украйна се нуждае от нашата подкрепа. Никакво решение, което касае тази държава, не може да бъде взето без нея. Това е законното право на Украйна“, каза той. В посланието си държавният глава подчерта, че подкрепата за Украйна представлява пряка инвестиция в сигурността на Румъния и региона, предава Digi24.
"Укрепването на Украйна означава укрепване на сигурността на Европа и нашия регион. В рамките на Коалицията изразихме готовността си да допринесем, заедно със Съединените щати и нашите европейски партньори, за осигуряването на солидни гаранции за сигурност – от съществено значение в този мирен процес. Историята ни показа, че Русия не спазва собствените си ангажименти. Като съседи на Украйна, нашият принос към тези гаранции за сигурност означава пряка инвестиция в нашата собствена сигурност“, каза Никушор Дан.
