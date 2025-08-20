ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румънските студенти протестират, държавата не ги подкрепя финансово
Системата и преди е страдала от хронично недофинансиране, като средствата не са били актуализирани спрямо минималната работна заплата през последните три години. Недоволството прерасна в протести в редица университети. В Западния университет в Тимишоара над 500 студенти поискаха обяснения за съкращенията, засягащи както стипендиите, така и транспортните им плащания.
Младежите заплашват с бойкот на новата академична година и окупация на университети, ако решението не бъде отменено.
"Не можем да започнем учебната година в държава, в която образованието е първата жертва на съкращенията“, заяви Серджиу Ковач, президент на националната студентска организация ANOSR (Националният алианс на студентските организации в Румъния).
Министърът на образованието Даниел Давид отговори, че страната преминава през тежка фискална криза и че решението за връщане на старото финансиране може да се обсъжда едва след нейното преодоляване. Той подчерта, че много студенти по света комбинират обучението с работа на непълен работен ден.
Студентите обаче твърдят, че подобен модел е неефективен и подкопава качеството на образованието. Част от тях вече обмислят обучение в чужбина.
"Искаме си обратно стипендиите – държавата не може да се отнася с нас като с бреме“, заявиха протестиращи пред Digi24.
